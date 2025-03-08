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Вашингтон изучает быстрые способы смягчения санкций против России – СМИ

08 марта 2025 07:47
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Новая американская администрация пытается смягчить последствия проблем, созданных демократами. По информации СМИ, Вашингтон изучает быстрые способы смягчения санкций, затрагивающих российский энергетический сектор, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вашингтон изучает быстрые способы смягчения санкций против России – СМИ-2

Этот сценарий Белый дом планирует воплотить в жизнь после окончания боевых действий на Украине. Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность снятия санкций с отдельных физических или юридических лиц, но, как оказалось, эта мера может затрагивать весь российский нефтегазовый сектор.

# Международная политика

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