Вашингтон изучает быстрые способы смягчения санкций против России – СМИ

Новая американская администрация пытается смягчить последствия проблем, созданных демократами. По информации СМИ, Вашингтон изучает быстрые способы смягчения санкций, затрагивающих российский энергетический сектор, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот сценарий Белый дом планирует воплотить в жизнь после окончания боевых действий на Украине. Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность снятия санкций с отдельных физических или юридических лиц, но, как оказалось, эта мера может затрагивать весь российский нефтегазовый сектор.