Вашингтон изучает быстрые способы смягчения санкций против России – СМИ

Этот сценарий Белый дом планирует воплотить в жизнь после окончания боевых действий на Украине. Ранее сообщалось, что правительство рассматривает возможность снятия санкций с отдельных физических или юридических лиц, но, как оказалось, эта мера может затрагивать весь российский нефтегазовый сектор.