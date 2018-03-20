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Вашингтон и Сеул возобновляют совместные военные учения. Пхеньян по-прежнему против манёвров

20 марта 2018 12:13
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Новости Республики Кореи. Вашингтон и Сеул возобновляют совместные военные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Их проведение ранее было приостановлено из-за зимних Олимпийских игр в Пхенчхане.

Вашингтон и Сеул возобновляют совместные военные учения. Пхеньян по-прежнему против манёвров-1

Начало маневров намечено на 1 апреля.

Пхеньян по-прежнему выступает против проведения маневров, тем не менее, как было упомянуто во время встречи корейских делегаций в начале марта, Ким Чен Ын понимает позицию Сеула и невозможность приостановить учения или отложить их на более поздний срок.

Вашингтон и Сеул возобновляют совместные военные учения. Пхеньян по-прежнему против манёвров-4

Вашингтон и Сеул возобновляют совместные военные учения. Пхеньян по-прежнему против манёвров-6

# Международная политика

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