Вашингтон и Сеул проводят совместные военные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они проходят на побережье Корейского полуострова.

Несколько тысяч солдат задействованы в тренировках по гражданской обороне. Ряд заданий основан на компьютерных симуляциях. Продлятся комбинированные маневры до конца августа. Как сообщают зарубежные СМИ, данные учения стали реакцией руководителей отдельных государств на ядерную и ракетную политику Северной Кореи.