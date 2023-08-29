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Вашингтон и Сеул проводят совместные военные учения

29 августа 2023 16:55
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Вашингтон и Сеул проводят совместные военные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они проходят на побережье Корейского полуострова.

Вашингтон и Сеул проводят совместные военные учения-1

Несколько тысяч солдат задействованы в тренировках по гражданской обороне. Ряд заданий основан на компьютерных симуляциях. Продлятся комбинированные маневры до конца августа. Как сообщают зарубежные СМИ, данные учения стали реакцией руководителей отдельных государств на ядерную и ракетную политику Северной Кореи.

# Военные учения # Фотофакт

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