Вашингтон и Сеул провели совместные учения

Крупнейшая атомная подводная лодка США, вооруженная управляемыми ракетами, провела учения с кораблями ВМС Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Крупнейшая атомная подводная лодка США, вооруженная управляемыми ракетами, провела учения с кораблями ВМС Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как заявили в южнокорейском Минобороны, в ходе маневров отрабатывалось боевое взаимодействие при проведении совместных спецопераций. Сообщить другие подробности там отказались. Ранее Вашингтон и Сеул договорились укрепить совместную оборону. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать всю силу альянса, включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.