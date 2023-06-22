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Вашингтон и Сеул провели совместные учения

22 июня 2023 10:05
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Крупнейшая атомная подводная лодка США, вооруженная управляемыми ракетами, провела учения с кораблями ВМС Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вашингтон и Сеул провели совместные учения-1

Как заявили в южнокорейском Минобороны, в ходе маневров отрабатывалось боевое взаимодействие при проведении совместных спецопераций. Сообщить другие подробности там отказались. Ранее Вашингтон и Сеул договорились укрепить совместную оборону. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать всю силу альянса, включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.

# Военные учения # Фотофакт

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