Вашингтон и Сеул провели совместные учения

Как заявили в южнокорейском Минобороны, в ходе маневров отрабатывалось боевое взаимодействие при проведении совместных спецопераций. Сообщить другие подробности там отказались. Ранее Вашингтон и Сеул договорились укрепить совместную оборону. Южная Корея также заручилась обещанием США оперативно задействовать всю силу альянса, включая атомное оружие, в случае ядерного нападения со стороны КНДР.