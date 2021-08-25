Варшава ответила ООН на призыв принять мигрантов с белорусской границы
Варшава ответила ООН на призыв принять мигрантов с белорусской границы. В заявлении дипломатов говорится, что к людям, претендующим на международную защиту, полностью применяются положения национального и международного права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Также Варшава сослалась на дипломатическую ноту, направленную в МИД Беларуси. В ней просьба разрешить въезд в страну гуманитарному конвою. На это МИД Беларуси возразил, что польская сторона могла бы все спокойно передать непосредственно беженцам.
Официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что нота польского МИД формальная: не дождавшись ответа, Варшава уже отправила конвой к границе. По словам пресс-секретаря, непонятно, зачем вообще этот конвой направлен.
Ведомство сослалось на кадры в СМИ, где видно, что транспорт может добраться непосредственно к мигрантам и передать все необходимое, минуя проблемы с границей. Происходящее Анатолий Глаз назвал мультимедиа-представлением.
25 августа появилось видео, на котором депутат польского Сейма пытался оббежать собственных военных, чтобы передать гуманитарную посылку беженцам. В нейтральную зону, где до сих пор находятся несколько десятков мигрантов, его не пускают польские солдаты.
Сейчас на нейтральной территории между Польшей и Беларусью остаются несколько десятков нелегальных мигрантов. ООН призывала польские власти впустить беженцев к себе и оказать им всю необходимую помощь.
Беларусь не прогнозирует массового прибытия беженцев из Афганистана. Подробнее здесь.