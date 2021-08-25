Варшава ответила ООН на призыв принять мигрантов с белорусской границы. В заявлении дипломатов говорится, что к людям, претендующим на международную защиту, полностью применяются положения национального и международного права, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Также Варшава сослалась на дипломатическую ноту, направленную в МИД Беларуси. В ней просьба разрешить въезд в страну гуманитарному конвою. На это МИД Беларуси возразил, что польская сторона могла бы все спокойно передать непосредственно беженцам.

Официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства отметил, что нота польского МИД формальная: не дождавшись ответа, Варшава уже отправила конвой к границе. По словам пресс-секретаря, непонятно, зачем вообще этот конвой направлен.

Ведомство сослалось на кадры в СМИ, где видно, что транспорт может добраться непосредственно к мигрантам и передать все необходимое, минуя проблемы с границей. Происходящее Анатолий Глаз назвал мультимедиа-представлением.