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Варшава начала выдавать Киеву украинцев призывного возраста

04 сентября 2023 11:06
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Варшава начала выдавать Киеву украинцев призывного возраста. Такая информация появилась в польских СМИ. Речь о мужчинах, которые незаконно покинули территорию Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые из них на родину возвращаться не собираются.

Варшава начала выдавать Киеву украинцев призывного возраста-1

В результате как минимум 80 тысяч граждан могли оказаться вне учета после того, как пересекли границу двух государств. При этом они могли бы укрепить ряды Вооруженных сил, считают в Верховной раде.

Там же 4 сентября сообщили, когда состоится назначение нового министра обороны страны. Им станет Рустем Умеров, который вступит в должность уже на этой неделе. На посту он сменил Алексея Резникова. Его увольнение, по мнению экспертов, связано с неудачами украинской армии и коррупцией в Вооруженных силах.

# Международная политика # Фотофакт

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