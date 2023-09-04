Варшава начала выдавать Киеву украинцев призывного возраста. Такая информация появилась в польских СМИ. Речь о мужчинах, которые незаконно покинули территорию Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторые из них на родину возвращаться не собираются.

В результате как минимум 80 тысяч граждан могли оказаться вне учета после того, как пересекли границу двух государств. При этом они могли бы укрепить ряды Вооруженных сил, считают в Верховной раде.

Там же 4 сентября сообщили, когда состоится назначение нового министра обороны страны. Им станет Рустем Умеров, который вступит в должность уже на этой неделе. На посту он сменил Алексея Резникова. Его увольнение, по мнению экспертов, связано с неудачами украинской армии и коррупцией в Вооруженных силах.