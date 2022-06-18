Вандалы уничтожили более 700 надгробий на кладбище партизан в Боснии и Герцеговине
Новости Боснии и Герцеговины. В Мостаре неизвестные разрушили мемориальное кладбище, где похоронены партизаны, погибшие при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Вандалы уничтожили более 700 каменных надгробий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мемориальное кладбище является национальным памятником и одним из самых больших антифашистских монументов на Балканах. Оно неоднократно подвергалось нападениям ультраправых экстремистов. Но нынешнее превосходит все предыдущие по масштабам и жестокости.
Полиция проводит расследование, власти обещают восстановить мемориал.