Вандалы уничтожили более 700 надгробий на кладбище партизан в Боснии и Герцеговине

Новости Боснии и Герцеговины. В Мостаре неизвестные разрушили мемориальное кладбище, где похоронены партизаны, погибшие при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Вандалы уничтожили более 700 каменных надгробий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.