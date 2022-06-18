Прямой эфир

Вандалы уничтожили более 700 надгробий на кладбище партизан в Боснии и Герцеговине

18 июня 2022 15:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Боснии и Герцеговины. В Мостаре неизвестные разрушили мемориальное кладбище, где похоронены партизаны, погибшие при освобождении города от немецко-фашистских захватчиков. Вандалы уничтожили более 700 каменных надгробий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вандалы уничтожили более 700 надгробий на кладбище партизан в Боснии и Герцеговине-1

Мемориальное кладбище является национальным памятником и одним из самых больших антифашистских монументов на Балканах. Оно неоднократно подвергалось нападениям ультраправых экстремистов. Но нынешнее превосходит все предыдущие по масштабам и жестокости.

Вандалы уничтожили более 700 надгробий на кладбище партизан в Боснии и Герцеговине-4

Полиция проводит расследование, власти обещают восстановить мемориал.

# Памятники # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
На НПЗ в Китае произошёл взрыв. Есть жертвы
18 июня 2022 15:26

На НПЗ в Китае произошёл взрыв. Есть жертвы

Митинги против роста цен в Эквадоре. Глава государства обратился к нации
18 июня 2022 11:27

Митинги против роста цен в Эквадоре. Глава государства обратился к нации

Левый фронт против Макрона. Каковы прогнозы на итоги парламентских выборов во Франции?
18 июня 2022 11:12

Левый фронт против Макрона. Каковы прогнозы на итоги парламентских выборов во Франции?