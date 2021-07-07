Вакцины смягчают карантинные меры. С каким ещё заявлением выступил гендиректор ВОЗ?

«Наступает очень опасный этап пандемии», – с таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Наступает очень опасный этап пандемии», – с таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По его словам, те страны, у которых есть инструменты для борьбы с COVID-19, прежде всего вакцины, смягчают карантинные меры. А те, у кого их нет, переживают рост числа заражений и летальных исходов. Эту проблему необходимо решать: справедливо распределять препараты от COVID-19 и средства защиты между странами.
Эпидемиологическая обстановка в ряде государств заметно ухудшилась. Так, премьер-министр Португалии заявил о четвертой волне инфекции в стране. А в Греции вновь ужесточают меры. С 8 июля будут действовать ограничения на посещение ресторанов, ночных клубов, баров и других развлекательных заведений. Решение принято на фоне резкого роста числа зараженных, среди которых много молодых людей.