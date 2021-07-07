Вакцины смягчают карантинные меры. С каким ещё заявлением выступил гендиректор ВОЗ?

По его словам, те страны, у которых есть инструменты для борьбы с COVID-19, прежде всего вакцины, смягчают карантинные меры. А те, у кого их нет, переживают рост числа заражений и летальных исходов. Эту проблему необходимо решать: справедливо распределять препараты от COVID-19 и средства защиты между странами.