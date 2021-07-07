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Вакцины смягчают карантинные меры. С каким ещё заявлением выступил гендиректор ВОЗ?

07 июля 2021 09:28
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«Наступает очень опасный этап пандемии», – с таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вакцины смягчают карантинные меры. С каким ещё заявлением выступил гендиректор ВОЗ?-1

По его словам, те страны, у которых есть инструменты для борьбы с COVID-19, прежде всего вакцины, смягчают карантинные меры. А те, у кого их нет, переживают рост числа заражений и летальных исходов. Эту проблему необходимо решать: справедливо распределять препараты от COVID-19 и средства защиты между странами.

Вакцины смягчают карантинные меры. С каким ещё заявлением выступил гендиректор ВОЗ?-4

Эпидемиологическая обстановка в ряде государств заметно ухудшилась. Так, премьер-министр Португалии заявил о четвертой волне инфекции в стране. А в Греции вновь ужесточают меры. С 8 июля будут действовать ограничения на посещение ресторанов, ночных клубов, баров и других развлекательных заведений. Решение принято на фоне резкого роста числа зараженных, среди которых много молодых людей.

# Коронавирус # Фотофакт

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