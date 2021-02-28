«Вакцины не должны быть привилегией». Тысячи жителей Буэнос-Айреса в знак протеста вышли к зданию правительства

Новости Аргентины. Скандал разгорелся из-за вакцинации в Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи жителей Буэнос-Айреса вышли в знак протеста к зданию правительства.
Новости Аргентины. Скандал разгорелся из-за вакцинации в Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи жителей Буэнос-Айреса вышли в знак протеста к зданию правительства.
Возмущение вызвал тот факт, что благодаря связям несколько человек получили доступ к вакцинам от COVID-19, на которые они не имели права. В Аргентине прививки делают пока только медработникам и людям старше 70 лет.
Перед президентским дворцом демонстранты стучали кастрюлями и сковородками и несли плакаты с надписью «Верните мне мою вакцину» и «Вакцины не должны быть привилегией».
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