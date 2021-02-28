«Вакцины не должны быть привилегией». Тысячи жителей Буэнос-Айреса в знак протеста вышли к зданию правительства

Новости Аргентины. Скандал разгорелся из-за вакцинации в Аргентине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тысячи жителей Буэнос-Айреса вышли в знак протеста к зданию правительства.

Возмущение вызвал тот факт, что благодаря связям несколько человек получили доступ к вакцинам от COVID-19, на которые они не имели права. В Аргентине прививки делают пока только медработникам и людям старше 70 лет.