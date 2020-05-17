Вакцину против коронавируса начинают испытывать в Канаде

Об этом в телеобращении к нации рассказал премьер-министр страны.

Новости Канады. В Канаде приступают к испытаниям вакцины против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тестирование потенциального лекарства одобрил Минздрав. Испытания будут проходить на базе центра вакцинологии Университета Долхаузи. При этом власти не рассматривают вопрос распространения вакцины по всему миру. Если испытания будут успешными, она будет использоваться только в Канаде.