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Вакцину против коронавируса начинают испытывать в Канаде

17 мая 2020 11:36
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Новости Канады. В Канаде приступают к испытаниям вакцины против коронавируса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом в телеобращении к нации рассказал премьер-министр страны.

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Вакцину против коронавируса начинают испытывать в Канаде-1

Тестирование потенциального лекарства одобрил Минздрав. Испытания будут проходить на базе центра вакцинологии Университета Долхаузи. При этом власти не рассматривают вопрос распространения вакцины по всему миру. Если испытания будут успешными, она будет использоваться только в Канаде.

# Коронавирус # Фотофакт

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