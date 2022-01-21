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Вакцинация от коронавируса может стать ежегодной. Что думают ведущие производители?

21 января 2022 06:52
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Ведущие производители вакцин полагают, что ревакцинация против COVID-19 станет ежегодной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вакцинация от коронавируса может стать ежегодной. Что думают ведущие производители?-1

Компании планируют создать комбинированную сезонную прививку против коронавируса и гриппа. Таким образом, у людей не будет возникать проблем с выполнением требований, если они не захотят делать по две-три дозы зимой против разных болезней. Планируется, что такая прививка появится уже осенью 2023 года.

# Вакцинация # Фотофакт

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