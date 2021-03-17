Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca в центре скандала. Страны разделились на два лагеря

COVID-19 атакует планету. Франция объявила о начале третьей волны вируса. Несмотря на карантинные меры, эпидобстановка в стране остается сложной. Местные больницы переполнены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осложняют ситуацию и новые штаммы COVID. Очередной антирекорд зафиксирован в Бразилии. За прошедшие сутки от инфекции умерли более 2800 человек.

Главное оружие в борьбе с пандемией – вакцинация, однако и с ней сейчас наблюдаются серьезные проблемы. В эпицентре скандала – препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Страны буквально разделились на два лагеря – те, кто приостановил использование этой вакцины, и те, кто продолжает кампанию прививок, несмотря на сообщения о побочных эффектах и даже летальных исходах.