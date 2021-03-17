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Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca в центре скандала. Страны разделились на два лагеря

17 марта 2021 09:01
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COVID-19 атакует планету. Франция объявила о начале третьей волны вируса. Несмотря на карантинные меры, эпидобстановка в стране остается сложной. Местные больницы переполнены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Осложняют ситуацию и новые штаммы COVID. Очередной антирекорд зафиксирован в Бразилии. За прошедшие сутки от инфекции умерли более 2800 человек.  

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca в центре скандала. Страны разделились на два лагеря-1

Главное оружие в борьбе с пандемией – вакцинация, однако и с ней сейчас наблюдаются серьезные проблемы. В эпицентре скандала – препарат британско-шведской компании AstraZeneca. Страны буквально разделились на два лагеря – те, кто приостановил использование этой вакцины, и те, кто продолжает кампанию прививок, несмотря на сообщения о побочных эффектах и даже летальных исходах.  

Вакцина от коронавируса компании AstraZeneca в центре скандала. Страны разделились на два лагеря-4

Сейчас специалисты изучают ситуацию. Результаты проверки опубликуют в ближайшие дни.

# Коронавирус # Фотофакт

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