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«Вайлдберис» 18 апреля запускает продажу автомобилей

17 апреля 2024 13:29
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Легковые автомобили станут доступны к покупке в интернет-магазине Wildberries, пишет ТАСС.

Продажа автомобилей стартует 18 апреля. Приобретение автомобиля будет доступно для пользователей на территории 17 регионов РФ. Первыми на площадке будут представлены автомобили марки Chery.

Находиться авто будут в новой категории – «Транспортные средства». Для осуществления покупки автомобилей необходимо будет внести предоплату с платежной карты. Покупатель получает договор перед передачей транспортного средства.

# Международная политика

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