В зоопарке Сан-Диего родились редкие крокодилы: фотофакт

Новости США. Сотрудники американского зоопарка Сан-Диего празднуют появление на свет новых подопечных. Эти детеныши – представители вида редких крокодилов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их размеры, по сравнению с ныне живущими сородичами, крайне скромны – взрослая особь вырастает всего до 1,5 метров. Чтобы крокодильчики вылупились, работникам пришлось потрудиться: хрупкие яйца нужно было держать в инкубаторе более 100 дней, соблюдая определенную температуру.