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В зоопарке Сан-Диего родились редкие крокодилы: фотофакт

08 ноября 2017 16:48
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Новости США. Сотрудники американского зоопарка Сан-Диего празднуют появление на свет новых подопечных. Эти детеныши – представители вида редких крокодилов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоопарке Сан-Диего родились редкие крокодилы: фотофакт-1

Их размеры, по сравнению с ныне живущими сородичами, крайне скромны – взрослая особь вырастает всего до 1,5 метров. Чтобы крокодильчики вылупились, работникам пришлось потрудиться: хрупкие яйца нужно было держать в инкубаторе более 100 дней, соблюдая определенную температуру.

В зоопарке Сан-Диего родились редкие крокодилы: фотофакт-4

Трое малышей самостоятельно выбрались из скорлупы, остальным пришлось помочь.

Этот вид карликовых пресмыкающихся занесен в красный список международного союза охраны природы, как находящийся под угрозой исчезновения.

# Зоопарк # Дикие животные # Фотофакт

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