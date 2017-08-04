В зоопарке Гамбурга впервые перед посетителями предстали детеныши сибирских тигоров

Новости Германии. Кадры из зоопарка Гамбурга. Накануне его посетители стали свидетелями первого выхода в свет детенышей пары сибирских тигров, родившихся здесь совсем недавно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Примечательно, что перед тем, как выпустить малышей в открытый вольер, мать тщательно его обследовала и лишь затем позволила молодым уйти. За происходящим наблюдали сотни зрителей, что, похоже, совершенно не смущало животных.

В настоящее время в дикой природе осталось только 500 сибирских тигров.