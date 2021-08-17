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В жилом доме в центре Мехико прогремел мощный взрыв. Один человек погиб, 29 пострадали

17 августа 2021 11:51
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Новости Мексики. Мощный взрыв прогремел в жилом доме в центре Мехико, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Один человек погиб, 29 пострадали.

В жилом доме в центре Мехико прогремел мощный взрыв. Один человек погиб, 29 пострадали-1

Некоторые из них находятся в очень тяжелом состоянии. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что ощущался как землетрясение. В самом доме повреждены и разрушены стены и полы. По предварительной версии, ЧП произошло из-за утечки газа. Жильцы пострадавшего дома говорят, что давно жаловались на проблемы с газовым оборудованием. Специалисты, опасаясь повторных взрывов, эвакуировали из района более сотни человек.

# Взрыв # Фотофакт

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