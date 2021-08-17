В жилом доме в центре Мехико прогремел мощный взрыв. Один человек погиб, 29 пострадали

Некоторые из них находятся в очень тяжелом состоянии. По словам очевидцев, взрыв был настолько сильным, что ощущался как землетрясение. В самом доме повреждены и разрушены стены и полы. По предварительной версии, ЧП произошло из-за утечки газа. Жильцы пострадавшего дома говорят, что давно жаловались на проблемы с газовым оборудованием. Специалисты, опасаясь повторных взрывов, эвакуировали из района более сотни человек.