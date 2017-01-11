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В жилом доме Саратова произошёл взрыв бытового газа: пострадали три квартиры

11 января 2017 13:32
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Новости России. Взрыв бытового газа в жилом доме Саратова. 

В результате обрушились перекрытия между вторым и четвертым этажами. В больницы доставлены шесть человек, среди них двое детей.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести. По предварительным данным, пострадали три квартиры, частично подъезд.

Последствия ЧП ликвидируют 200 человек.

Для жителей дома развернут пункт временного размещения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О развитии событий можно узнать здесь.

# Взрыв газа # Фотофакт

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