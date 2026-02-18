В Женеве завершился третий раунд двухдневных переговоров делегаций России, Украины и США по урегулированию украинского кризиса. Если вчерашняя встреча длилась шесть часов, то сегодня, 18 февраля, для обсуждения сложных вопросов, сторонам понадобилось около двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Консультации проходили в закрытом формате. Известно, что встреча закончилась без подписания каких-либо итоговых документов. По итогу первого дня переговоров спецпосланник президента США Стив Уиткоф заявил, что разговор привел к существенному прогрессу. Однако российская и украинская делегации гораздо сдержаннее прокомментировали происходящее. Глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский оценил переговоры как тяжелые, но деловые. И анонсировал новый раунд встречи.

Владимир Мединский, глава российской делегации, помощник президента России:

Как вы знаете, переговоры шли два дня. Очень долго вчера. В разных форматах. И вот еще сегодня около двух часов. Они были тяжелыми, но деловыми. В ближайшее время состоится следующая встреча. Это все, что мы хотели сказать. Спасибо.

Ранее 23 и 24 января в Абу-Даби впервые состоялись трехсторонние переговоры с участием представителей России, США и Украины. Второй раунд – там же – 4 и 5 февраля. Все консультации проходили за закрытыми для СМИ дверями. Одной из центральных тем остаются гуманитарные вопросы. И это вполне объяснимо – миллионы украинских граждан страдают от последствий конфликта, который киевские власти всеми силами пытаются затянуть. Это уже привело к разрушению энергетической системы, люди живут без элементарных удобств: горячей воды, тепла и электричества.

Из-за невозможности продолжать работать массово закрываются предприятия, сворачивается малый бизнес. Только за прошлый год свою деятельность прекратили более 200 тысяч фирм. Причины – экономические трудности, отток кадров и мобилизация.