В Женеве пройдут переговоры между представителями сирийского правительства и оппозицией

Новости Сирии. Очередной шаг на пути к миру. В швейцарской Женеве готовятся к переговорам между представителями сирийского правительства и оппозицией.

Глава комитета по национальному примирению Сирии уже заявил, что эта встреча будет непростой. Сторонам предстоит изучить документ из 12 пунктов. По некоторым моментам они пока не пришли к согласию. В частности, несмотря на договоренности, на пунктах пропуска, через которые грузовики везут гуманитарную помощь в осажденные районы, не пропускают медикаменты и оборудование. Только за этот год изъято около 80 тысяч медицинских наборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.