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В Женеве пройдут переговоры между представителями сирийского правительства и оппозицией

11 апреля 2016 06:50
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Новости Сирии. Очередной шаг на пути к миру. В швейцарской Женеве готовятся к переговорам между представителями сирийского правительства и оппозицией. 

Глава комитета по национальному примирению Сирии уже заявил, что эта встреча будет непростой. Сторонам предстоит изучить документ из 12 пунктов. По некоторым моментам они пока не пришли к согласию. В частности,  несмотря на договоренности, на пунктах пропуска,  через которые грузовики везут гуманитарную помощь в осажденные районы, не пропускают медикаменты и оборудование. Только за этот год изъято около 80 тысяч медицинских наборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

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