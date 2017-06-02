В здании отеля в Маниле после вооруженного нападения начался пожар: есть жертвы

Новости Беларуси. Более 30 человек погибли при попытке ограбления казино в филиппинской столице. Вооруженный мужчина ворвался в здание, открыл стрельбу и устроил поджег. После этого он украл игральные фишки и попытался скрыться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Позже поступила информация, что злоумышленник скончался. По одной из версий, его застрелили полицейские, по другой – мужчина покончил с собой. Жертвами нападения стали по меньшей мере 36 человек. Смерть большинства из них наступила от удушья. Более 50 посетителей отеля доставлены в больницы с отравлением угарным газом.