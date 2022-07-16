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В заповеднике Таиланда слонёнок упал в яму. Реакция его мамы потрясла всех посетителей

16 июля 2022 07:37
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Новости Таиланда. В одном из заповедников Таиланда годовалый слоненок упал в яму, где проходит канализационная труба. Его мама-слониха буквально обезумела. Она охраняла детеныша и никого близко не подпускала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В заповеднике Таиланда слонёнок упал в яму. Реакция его мамы потрясла всех посетителей-1

На выручку животным пришли сотрудники национального парка, ветеринары и волонтеры. Слониху решили усмирить с помощью транквилизаторов. Итог стал неожиданным – животное наполовину сползло в яму. Слониху вытащили с помощью крана, но из-за стресса она упала в обморок. Привести ее в чувство стоило немалого труда.

В заповеднике Таиланда слонёнок упал в яму. Реакция его мамы потрясла всех посетителей-4

Тем временем вытащили из ловушки и слоненка. Ему пришлось подождать, пока мама придет в сознание. После этого оба благополучно вернулись в лес.

# Человек и животные # Фотофакт

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