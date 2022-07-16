В заповеднике Таиланда слонёнок упал в яму. Реакция его мамы потрясла всех посетителей

Новости Таиланда. В одном из заповедников Таиланда годовалый слоненок упал в яму, где проходит канализационная труба. Его мама-слониха буквально обезумела. Она охраняла детеныша и никого близко не подпускала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На выручку животным пришли сотрудники национального парка, ветеринары и волонтеры. Слониху решили усмирить с помощью транквилизаторов. Итог стал неожиданным – животное наполовину сползло в яму. Слониху вытащили с помощью крана, но из-за стресса она упала в обморок. Привести ее в чувство стоило немалого труда.