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В закусочной на автовокзале в США мужчина оставил чемодан с бомбой

17 марта 2017 06:54
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Новости США. В Нью-Йорке задержали мужчину оставившего на автовокзале чемодан с бомбой. Опасный предмет обнаружили в одной из закусочных на автобусном терминале. К месту прибыли саперы. Специалисты перевезли бомбу на полигон и взорвали ее.

Вскоре после этого полиция арестовала владельца взрывного устройства. Им оказался 39-летний мужчина. По данным правоохранителей, он находился в розыске властями штата Калифорния за нарушение условий досрочного освобождения. Кроме того, за подозреваемым числится ряд преступлений в нескольких штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Оружие и боеприпасы

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