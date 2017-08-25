В Южном Судане при посадке самолета ООН погиб ребенок

Новости Южного Судана. При посадке самолета ООН в Южном Судане погиб ребенок. Четыре человека, среди которых женщины и дети, доставлены в больницу с тяжелыми травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Южного Судана. При посадке самолета ООН в Южном Судане погиб ребенок. Четыре человека, среди которых женщины и дети, доставлены в больницу с тяжелыми травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Грузовое воздушное судно, которое доставляло продукты питания, при посадке повредило дерево и крышу одного из домов. Пилот попытался набрать высоту, однако реактивной струей от двигателя повредил еще одно жилое здание и шасси. По предварительной информации, ЧП произошло из-за плохой видимости. Начато расследование инцидента.