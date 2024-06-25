В Южной Корее загорелся завод аккумуляторов – погибли более 20 человек

Более 20 человек погибли в результате пожара в Южной Корее. Возгорание произошло на заводе по производству аккумуляторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борьбу с пламенем ушло примерно полдня. До сих пор неизвестно местонахождение нескольких сотрудников. Среди погибших, предположительно, есть иностранцы, в том числе граждане Китая. По предварительным данным, пожар начался после взрыва аккумуляторов. Их на территории завода было не менее 35 тысяч.