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В Южной Корее потерпел крушение вертолёт, экипаж которого спасал альпиниста

01 мая 2020 17:13
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Новости Южной Кореи. В Южной Корее потерпел крушение спасательный вертолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Травмы получили все семь человек, находившиеся на борту. Двое находятся в тяжелом состоянии. 

В Южной Корее потерпел крушение вертолёт, экипаж которого спасал альпиниста-1

ЧП произошло в районе горы Чирисан – самой высокой точки страны. Экипаж должен был эвакуировать альпиниста, у которого произошел сердечный приступ. После того, как пострадавший оказался на борту, пилоты попытались взлететь, но зацепили склон, после чего воздушное судно рухнуло на землю.

В Южной Корее потерпел крушение вертолёт, экипаж которого спасал альпиниста-4

В Южной Корее потерпел крушение вертолёт, экипаж которого спасал альпиниста-6

В какой-то момент лопасти несущего винта оказались в опасной близости от очевидцев, стоявших на тропе. К счастью, никто не пострадал. Причины ЧП выясняются.

# Крушение # Фотофакт

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