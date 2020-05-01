В Южной Корее потерпел крушение вертолёт, экипаж которого спасал альпиниста

Новости Южной Кореи. В Южной Корее потерпел крушение спасательный вертолет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Травмы получили все семь человек, находившиеся на борту. Двое находятся в тяжелом состоянии.

ЧП произошло в районе горы Чирисан – самой высокой точки страны. Экипаж должен был эвакуировать альпиниста, у которого произошел сердечный приступ. После того, как пострадавший оказался на борту, пилоты попытались взлететь, но зацепили склон, после чего воздушное судно рухнуло на землю.