В Южной Корее отказались от пластиковых пакетов

Новости Южной Кореи. Южная Корея отказалась от пластиковых пакетов. Ограничение касается 11 тысяч супермаркетов и 2000 аутлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С января вместо пластиковых пакетов продавцы предлагают покупателям бумажные или матерчатые. Пластиковую упаковку разрешено использовать только для мяса и рыбы, она останется в прачечных и химчистках. За нарушение этого запрета магазинам грозит штраф размером более 2500 долларов.