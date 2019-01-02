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В Южной Корее отказались от пластиковых пакетов

02 января 2019 07:18
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Новости Южной Кореи. Южная Корея отказалась от пластиковых пакетов. Ограничение касается 11 тысяч супермаркетов и 2000 аутлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее отказались от пластиковых пакетов-1

С января вместо пластиковых пакетов продавцы предлагают покупателям бумажные или матерчатые. Пластиковую упаковку разрешено использовать только для мяса и рыбы, она останется в прачечных и химчистках. За нарушение этого запрета магазинам грозит штраф размером более 2500 долларов.

# Экология # Фотофакт

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