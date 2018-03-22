В Южной Корее могут продлить срок правления президента

Новости Республики Корея. Речь идет о введении двух сроков по четыре года вместо одного, равного пяти годам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом некоторые полномочия лидера страны будут упразднены, например, права на назначение главы Конституционного суда. Кроме того, трех из девяти участников комитета по аудиту будет назначать национальное собрание. Также среди предложенных изменений фигурирует снижение избирательного возраста до 18 лет.

Данные предложения будут вынесены на рассмотрение в парламент 26 марта.