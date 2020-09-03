В Южной Корее из-за тайфуна эвакуированы более 2 тысяч человек, отменены сотни авиарейсов

Новости мира. Тайфун «Мейсак» добрался до Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвой непогоды стал один человек. Стихия принесла с собой ливни и сильный ветер, скорость которого достигла 40 м/с.

Разрушены более 20 домов, повреждены свыше 800 различных объектов. Среди них – здания, автомобили и светофоры. Покинуть свои дома и перебраться во временные убежища вынуждены более 2 тысяч человек.