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В Южной Корее из-за тайфуна эвакуированы более 2 тысяч человек, отменены сотни авиарейсов

03 сентября 2020 09:07
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Новости мира. Тайфун «Мейсак» добрался до Южной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее из-за тайфуна эвакуированы более 2 тысяч человек, отменены сотни авиарейсов-1

Жертвой непогоды стал один человек. Стихия принесла с собой ливни и сильный ветер, скорость которого достигла 40 м/с.  

Разрушены более 20 домов, повреждены свыше 800 различных объектов. Среди них – здания, автомобили и светофоры. Покинуть свои дома и перебраться во временные убежища вынуждены более 2 тысяч человек.  

В Южной Корее из-за тайфуна эвакуированы более 2 тысяч человек, отменены сотни авиарейсов-4

В Южной Корее из-за тайфуна эвакуированы более 2 тысяч человек, отменены сотни авиарейсов-6

Отменены около 300 внутренних авиарейсов. Свыше 60 тысяч жителей остались без электричества.  

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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