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В Южной Корее из-за роста заражений коронавирусом вводят жёсткие ограничения

12 июля 2021 14:50
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Новые меры в борьбе с пандемией. В Южной Корее на фоне очередной вспышки заражений вводят жесткие ограничения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее из-за роста заражений коронавирусом вводят жёсткие ограничения-1

Суточный показатель заболеваемости в стране уже почти неделю превышает тысячу. С 12 июля жителям запрещается собираться группами более трех человек. Закрываются церкви и ночные клубы.

В Южной Корее из-за роста заражений коронавирусом вводят жёсткие ограничения-4

Продлевают карантинные меры и в Южно-Африканской Республике. Решение принято на фоне третьей волны COVID-19 и распространения дельта-штамма вируса. В силе остается комендантский час. Школьные каникулы продлеваются до 26 июля.

В Южной Корее из-за роста заражений коронавирусом вводят жёсткие ограничения-7

Ухудшение показателей заболеваемости фиксируют также в Португалии. Желающим отдохнуть на выходных внутри ресторанов и кафе теперь нужно предоставлять цифровой паспорт вакцинации либо отрицательный тест на COVID.

# Коронавирус # Фотофакт

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