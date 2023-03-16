В Южной Корее и в Гане прошли военные учения под эгидой США

США стремятся укрепить свое военное присутствие во всем мире. Для этого Америка проводит многочисленные учения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одни из них прошли в Южной Корее. Национальная армия совместно с американской провела маневры на открытом воздухе. Солдаты проводили воздушно-десантные операции и улучшали навыки стрельбы. Еще одни учения, правда уже морские, прошли в Гане. Их цель – помочь прибрежным государствам справиться с морскими угрозами, такими как пиратство и незаконный промысел.