В ЮАР автобус с пассажирами рухнул в 50-метровую пропасть – 45 человек погибли

45 человек погибли в крупном ДТП в ЮАР. Автобус врезался в дорожное ограждение и рухнул в 50-метровую пропасть, после чего загорелся. В момент катастрофы в салоне находились 46 пассажиров, чудом выжила лишь одна 8-летняя девочка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С тяжелыми травмами ее доставили в больницу. Спасательная операция продолжалась весь день до позднего вечера. Специалистам с трудом пришлось добираться к месту падения в горном ущелье. Сообщается, что все погибшие – жители соседней Ботсваны, которые ехали на проходящий в стране популярный пасхальный фестиваль. Причины трагедии выясняются. По основной версии, водитель автобуса не справился с управлением.