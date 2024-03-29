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В ЮАР автобус с пассажирами рухнул в 50-метровую пропасть – 45 человек погибли

29 марта 2024 09:22
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45 человек погибли в крупном ДТП в ЮАР. Автобус врезался в дорожное ограждение и рухнул в 50-метровую пропасть, после чего загорелся. В момент катастрофы в салоне находились 46 пассажиров, чудом выжила лишь одна 8-летняя девочка, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЮАР автобус с пассажирами рухнул в 50-метровую пропасть – 45 человек погибли-1

С тяжелыми травмами ее доставили в больницу. Спасательная операция продолжалась весь день до позднего вечера. Специалистам с трудом пришлось добираться к месту падения в горном ущелье. Сообщается, что все погибшие – жители соседней Ботсваны, которые ехали на проходящий в стране популярный пасхальный фестиваль. Причины трагедии выясняются. По основной версии, водитель автобуса не справился с управлением.

# ДТП

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