В Японском море пропало рыболовецкое судно, на борту которого было 20 жителей Сахалина

Новости Японии. В Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту было более 20 жителей Сахалина.

Оно шло из Южной Кореи и перестало выходить на связь в Приморье, после того как на нем сработал аварийный радиобуй. На месте предполагаемого кораблекрушения работают местные спасательные команды – на двух кораблях и вертолетах. Однако начать полноценную поисково-спасательную операцию пока невозможно из-за сильного шторма. Найдены лишь два спасательных жилета. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.