Прямой эфир

В Японском море пропало рыболовецкое судно, на борту которого было 20 жителей Сахалина

25 января 2018 08:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. В Японском море пропало рыболовецкое судно «Восток», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На борту было более 20 жителей Сахалина.

В Японском море пропало рыболовецкое судно, на борту которого было 20 жителей Сахалина-1

Оно шло из Южной Кореи и перестало выходить на связь в Приморье, после того как на нем сработал аварийный радиобуй. На месте предполагаемого кораблекрушения работают местные спасательные команды – на двух кораблях и вертолетах. Однако начать полноценную поисково-спасательную операцию пока невозможно из-за сильного шторма. Найдены лишь два спасательных жилета. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В Японском море пропало рыболовецкое судно, на борту которого было 20 жителей Сахалина-4

# Кораблекрушения # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции задержали 14 иностранцев, подозреваемых в причастности к террористической организации
25 января 2018 08:46

В Турции задержали 14 иностранцев, подозреваемых в причастности к террористической организации

Сильнейшие морозы движутся в сторону Узбекистана: объявлено штормовое предупреждение
25 января 2018 08:43

Сильнейшие морозы движутся в сторону Узбекистана: объявлено штормовое предупреждение

В Париже из Лувра экстренно эвакуируют экспонаты: город затопило из-за разлива Сены
25 января 2018 08:05

В Париже из Лувра экстренно эвакуируют экспонаты: город затопило из-за разлива Сены