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В Японии взорвался грузовик с порохом: неизвестно, выжил ли водитель

23 августа 2018 09:44
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Новости Японии. Мощный взрыв прогремел на предприятии, расположенном в карьере японской префектуры Ибараки. Здесь взлетел на воздух грузовик, перевозивший порох, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии взорвался грузовик с порохом: неизвестно, выжил ли водитель-1

Взрыв был таким сильным, что в близлежащих зданиях повыбивало стекла.

В Японии взорвался грузовик с порохом: неизвестно, выжил ли водитель-4

Попытки связаться с водителем транспортного средства не увенчались успехом. На месте работают бригады специалистов. Ведется расследование инцидента.

# Взрыв # Фотофакт

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