В Японии взорвался грузовик с порохом: неизвестно, выжил ли водитель

Новости Японии. Мощный взрыв прогремел на предприятии, расположенном в карьере японской префектуры Ибараки. Здесь взлетел на воздух грузовик, перевозивший порох, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Мощный взрыв прогремел на предприятии, расположенном в карьере японской префектуры Ибараки. Здесь взлетел на воздух грузовик, перевозивший порох, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Взрыв был таким сильным, что в близлежащих зданиях повыбивало стекла.
Попытки связаться с водителем транспортного средства не увенчались успехом. На месте работают бригады специалистов. Ведется расследование инцидента.