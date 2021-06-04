Новости Японии. В Японии выявили новый штамм коронавируса. Он обнаружен у 50-летнего жителя города Кобе на западе Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. В Японии выявили новый штамм коронавируса. Он обнаружен у 50-летнего жителя города Кобе на западе Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инфицированный мужчина в последнее время не уезжал из страны. По этой причине медики считают, что мутация произошла непосредственно в его организме.
Генетический анализ показал, что в основе новой инфекции – штамм из Великобритании, с тем же риском появления тяжелых симптомов и большой скоростью распространения.
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