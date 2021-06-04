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В Японии выявили новый штамм коронавируса

04 июня 2021 06:26
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Новости Японии. В Японии выявили новый штамм коронавируса. Он обнаружен у 50-летнего жителя города Кобе на западе Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии выявили новый штамм коронавируса-1

Инфицированный мужчина в последнее время не уезжал из страны. По этой причине медики считают, что мутация произошла непосредственно в его организме.

В Японии выявили новый штамм коронавируса-4

Генетический анализ показал, что в основе новой инфекции – штамм из Великобритании, с тем же риском появления тяжелых симптомов и большой скоростью распространения.

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# Коронавирус # Фотофакт

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