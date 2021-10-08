В Японии в результате землетрясения пострадали не менее 20 человек

Новости Японии. В Японии при землетрясении пострадали более 20 человек. Около 250 домов оказались обесточены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. В Японии при землетрясении пострадали более 20 человек. Около 250 домов оказались обесточены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приостановлено движение поездов метро. Подземные толчки магнитудой 6,1 балла произошли рядом с Токио. Местные власти сообщают о многочисленных звонках в экстренные службы.
Толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии. Кроме того, еще одно землетрясение магнитудой 5,9 произошло у восточного побережья острова Хонсю. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.