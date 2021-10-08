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В Японии в результате землетрясения пострадали не менее 20 человек

08 октября 2021 06:37
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Новости Японии. В Японии при землетрясении пострадали более 20 человек. Около 250 домов оказались обесточены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии в результате землетрясения пострадали не менее 20 человек-1

Приостановлено движение поездов метро. Подземные толчки магнитудой 6,1 балла произошли рядом с Токио. Местные власти сообщают о многочисленных звонках в экстренные службы.

В Японии в результате землетрясения пострадали не менее 20 человек-4

Толчки ощущались в 26 из 47 префектур Японии. Кроме того, еще одно землетрясение магнитудой 5,9 произошло у восточного побережья острова Хонсю. Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

# Землетрясение # Фотофакт

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