В Японии в результате землетрясения пострадали не менее 20 человек

Новости Японии. В Японии при землетрясении пострадали более 20 человек. Около 250 домов оказались обесточены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Приостановлено движение поездов метро. Подземные толчки магнитудой 6,1 балла произошли рядом с Токио. Местные власти сообщают о многочисленных звонках в экстренные службы.