В Японии супертайфун «Хайшэнь» обесточил более 500 тысяч домов, отменены сотни авиарейсов

Новости Японии. На юго-запад Японии обрушился супертайфун «Хайшэнь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В списке пострадавших уже более 50 человек. Сильные дожди спровоцировали наводнения и оползни.

Наибольший удар пришелся на остров Кюсю. Без электричества в нескольких регионах остались более 500 тысяч домов. Рекомендации об эвакуации получили свыше 8 миллионов жителей. Тысячи граждан уже покинули свои дома и вынуждены находиться во временных убежищах.