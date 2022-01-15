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В Японии старшеклассник напал с ножом на прохожих возле университета

15 января 2022 12:20
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Новости Японии. Старшеклассник совершил нападение с ножом возле университета в Токио. Три человека ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Японии старшеклассник напал с ножом на прохожих возле университета-1

Легкие порезы получили двое абитуриентов, которые пришли на экзамен. Серьезней пострадал пожилой мужчина. Его увезли в больницу с тяжелым ранением. Нападавший – 17-летний школьник – позже рассказал полицейским, что у него возникли проблемы с учебой, из-за чего пропало желание жить. При этом поступать в Токийский университет парень не планировал.  

# Нападение # Фотофакт

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