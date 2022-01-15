В Японии старшеклассник напал с ножом на прохожих возле университета

Новости Японии. Старшеклассник совершил нападение с ножом возле университета в Токио. Три человека ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Легкие порезы получили двое абитуриентов, которые пришли на экзамен. Серьезней пострадал пожилой мужчина. Его увезли в больницу с тяжелым ранением. Нападавший – 17-летний школьник – позже рассказал полицейским, что у него возникли проблемы с учебой, из-за чего пропало желание жить. При этом поступать в Токийский университет парень не планировал.