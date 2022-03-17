В Японии скоростной поезд сошёл с рельсов из-за землетрясения

Новости Японии. В Японии скоростной поезд сошел с рельсов из-за землетрясения. Около 100 человек были эвакуированы, часть вагонов накренилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло 16 марта на северо-востоке страны, в Тихом океане. В зоне риска оказались аварийная АЭС «Фукусима-1» и атомная электростанция «Фукусима-2». К этому моменту власти Японии не выявили отклонений в сфере обеспечения безопасности станций.