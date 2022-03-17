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В Японии скоростной поезд сошёл с рельсов из-за землетрясения

17 марта 2022 11:45
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Новости Японии. В Японии скоростной поезд сошел с рельсов из-за землетрясения. Около 100 человек были эвакуированы, часть вагонов накренилась, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии скоростной поезд сошёл с рельсов из-за землетрясения-1

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло 16 марта на северо-востоке страны, в Тихом океане. В зоне риска оказались аварийная АЭС «Фукусима-1» и атомная электростанция «Фукусима-2». К этому моменту власти Японии не выявили отклонений в сфере обеспечения безопасности станций.

# Землетрясение # Фотофакт

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