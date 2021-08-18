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В Японии сильно возросло количество заболевших коронавирусом. Власти заявили, что локдаун объявлять не будут

18 августа 2021 06:36
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Новости Японии. Власти Японии заявили о кризисе в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Распространение инфекции идет небывалыми темпами, стремительный рост числа заразившихся наблюдается во всех регионах.

В Японии сильно возросло количество заболевших коронавирусом. Власти заявили, что локдаун объявлять не будут -1

При этом правительство, несмотря на ухудшение эпидобстановки, не намерено объявлять локдаун. Упор планируется сделать на дальнейшую вакцинацию населения. Эта мера считается более эффективной. Почти половина населения Японии получили одну дозу вакцины от коронавируса. Полный курс прошли около 38 % жителей страны. Кроме того, до 12 сентября в Токио и еще пяти префектурах продлен режим чрезвычайной ситуации.

# Коронавирус # Фотофакт

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