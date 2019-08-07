В Японии протестировали «летающий автомобиль»

«Летающий автомобиль» поднялся на небольшую высоту, провисел в воздухе около минуты и мягко приземлился. Впрочем, прокатиться на беспилотнике можно будет ещё нескоро. Власти Японии ожидают, что к 2023 году такие дроны будут заниматься доставкой товаров, а перевозками пассажиров – ещё позже.