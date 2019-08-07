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В Японии протестировали «летающий автомобиль»

07 августа 2019 06:40
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Новости Японии. В Японии протестировали пассажирский дрон. Демонстрационный полет состоялся на испытательном полигоне в пригороде Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии протестировали «летающий автомобиль»-1

«Летающий автомобиль» поднялся на небольшую высоту, провисел в воздухе около минуты и мягко приземлился. Впрочем, прокатиться на беспилотнике можно будет ещё нескоро. Власти Японии ожидают, что к 2023 году такие дроны будут заниматься доставкой товаров, а перевозками пассажиров – ещё позже.

В Японии протестировали «летающий автомобиль»-4

Однако в компании-разработчике планируют начать серийное производство «летающих машин» уже в 2026 году.

# Необычное # Фотофакт

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