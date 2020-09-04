В Японии произошло землетрясение магнитудой 5.0: есть пострадавшие

Новости Японии. 11 человек пострадали в результате сильного землетрясения в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очаг природного катаклизма залегал на глубине около 10 километров. По данным местных СМИ, двое из пострадавших, а именно двухлетний ребенок и 80-летняя женщина, получили травмы в результате падения.

Специалисты предупреждают о сильных афтершоках, которые могут продолжаться в регионе в течение недели.