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В Японии произошло землетрясение магнитудой 5.0: есть пострадавшие

04 сентября 2020 08:47
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Новости Японии. 11 человек пострадали в результате сильного землетрясения в Японии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Подземные толчки магнитудой 5.0 произошли в префектуре Фукуи.  

В Японии произошло землетрясение магнитудой 5.0: есть пострадавшие-1

Очаг природного катаклизма залегал на глубине около 10 километров. По данным местных СМИ, двое из пострадавших, а именно двухлетний ребенок и 80-летняя женщина, получили травмы в результате падения.  

Специалисты предупреждают о сильных афтершоках, которые могут продолжаться в регионе в течение недели.  

# Землетрясение # Фотофакт

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