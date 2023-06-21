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В Японии проходят демонстрации против повышения военных расходов

21 июня 2023 07:44
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Новости Японии. В Японии проходят акции против милитаризации страны. В Токио сотни человек собрались возле парламента, призывая отменить закон о повышении военных расходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии проходят демонстрации против повышения военных расходов-1

По их мнению, за деньги, потраченные на оборону, расплатятся сами японцы, которым и так приходится решать экономические проблемы. Недовольство людей вызывает военная экспансия и укрепление отношений с НАТО, что повышает напряженность в регионе и, главное, противоречит Конституции страны, в которой прописан запрет на обладание «военным потенциалом».

# Акции протеста # Новости Японии # Фотофакт

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