В Японии проходят демонстрации против повышения военных расходов

Новости Японии. В Японии проходят акции против милитаризации страны. В Токио сотни человек собрались возле парламента, призывая отменить закон о повышении военных расходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По их мнению, за деньги, потраченные на оборону, расплатятся сами японцы, которым и так приходится решать экономические проблемы. Недовольство людей вызывает военная экспансия и укрепление отношений с НАТО, что повышает напряженность в регионе и, главное, противоречит Конституции страны, в которой прописан запрет на обладание «военным потенциалом».