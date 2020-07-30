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В Японии при взрыве в ресторане погиб человек, ещё 17 жителей серьёзно ранены

30 июля 2020 08:31
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Новости Японии. В результате мощного взрыва в одном из ресторанов японской префектуры Фукусима погиб человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще 17 граждан получили серьезные ранения. Несколько пациентов в реанимации.

В Японии при взрыве в ресторане погиб человек, ещё 17 жителей серьёзно ранены-1

В Японии при взрыве в ресторане погиб человек, ещё 17 жителей серьёзно ранены-3

Взрыв был таким сильным, что полностью разрушил здание и повредил строения в радиусе 400 метров.

С апреля ресторан не работал из-за пандемии, и владельцы решили сделать ремонт. Заведение должно было открыться 31 июля. По предварительным данным, в помещении находились баллоны с пропаном.

В Японии при взрыве в ресторане погиб человек, ещё 17 жителей серьёзно ранены-6

В Японии при взрыве в ресторане погиб человек, ещё 17 жителей серьёзно ранены-8

В некоторых были сломаны краны, что привело к утечке газа и последующей детонации.   

# Взрыв # Фотофакт

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