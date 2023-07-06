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В Японии обрушился пролёт строящегося моста – погибли двое рабочих

06 июля 2023 11:23
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Новости Японии. Двое рабочих погибли, восемь пострадали при обрушении пролета строящегося моста в японском городе Сидзуока, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии обрушился пролёт строящегося моста – погибли двое рабочих-1

Конструкция длиной 50 метров рухнула на находящееся внизу шоссе. По сообщению полиции, чудом удалось избежать большого количества жертв, так как в это время там не было машин, поскольку ЧП произошло ночью. Всего в момент обрушения на стройплощадке находились 30 человек. Сейчас на месте происшествия работают эксперты, которые выясняют причины случившегося.

# ЧП # Новости Японии # Фотофакт

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