В Японии обрушился пролёт строящегося моста – погибли двое рабочих

Конструкция длиной 50 метров рухнула на находящееся внизу шоссе. По сообщению полиции, чудом удалось избежать большого количества жертв, так как в это время там не было машин, поскольку ЧП произошло ночью. Всего в момент обрушения на стройплощадке находились 30 человек. Сейчас на месте происшествия работают эксперты, которые выясняют причины случившегося.