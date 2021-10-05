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В Японии несколько часов тушили цех по производству фейерверков. Пожарные не могли работать из-за салюта

05 октября 2021 16:43
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Новости Японии. В Японии сгорел цех по производству фейерверков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три человека получили сильные ожоги, один из них находится в тяжелом состоянии.

В Японии несколько часов тушили цех по производству фейерверков. Пожарные не могли работать из-за салюта-1

Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы потушить пламя. Им мешали залпы фейерверков и люди, которые собрались поглазеть на бесплатное яркое шоу. Сейчас спасатели разбирают завалы и пытаются выяснить причины ЧП.

# Пожар # Фотофакт

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