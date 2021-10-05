В Японии несколько часов тушили цех по производству фейерверков. Пожарные не могли работать из-за салюта

Новости Японии. В Японии сгорел цех по производству фейерверков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три человека получили сильные ожоги, один из них находится в тяжелом состоянии.
Новости Японии. В Японии сгорел цех по производству фейерверков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Три человека получили сильные ожоги, один из них находится в тяжелом состоянии.
Пожарным понадобилось несколько часов, чтобы потушить пламя. Им мешали залпы фейерверков и люди, которые собрались поглазеть на бесплатное яркое шоу. Сейчас спасатели разбирают завалы и пытаются выяснить причины ЧП.