В Японии нервничают из-за планов Путина посетить Курилы

Генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что Япония будет тщательно отслеживать ситуацию, связанную с намеченным визитом российского лидера Владимира Путина на Курильские острова. Об этом пишет РИА Новости.

Генсек отметил, что японская сторона не может прокомментировать заявления российского руководства и будет и дальше следить за ситуацией. Хаяси также подчеркнул, что Япония сохранит свою политику санкций против РФ и будет продолжать поддерживать Украину. Ранее о своем намерении посетить Курилы Путин ранее сообщил на встрече с бизнесменами Дальнего Востока.