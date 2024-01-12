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В Японии нервничают из-за планов Путина посетить Курилы

12 января 2024 12:54
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Генсек правительства Японии Ёсимаса Хаяси сообщил, что Япония будет тщательно отслеживать ситуацию, связанную с намеченным визитом российского лидера Владимира Путина на Курильские острова. Об этом пишет РИА Новости.

Генсек отметил, что японская сторона не может прокомментировать заявления российского руководства и будет и дальше следить за ситуацией. Хаяси также подчеркнул, что Япония сохранит свою политику санкций против РФ и будет продолжать поддерживать Украину. Ранее о своем намерении посетить Курилы Путин ранее сообщил на встрече с бизнесменами Дальнего Востока.

# Международная политика

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