В Японии массовая эвакуация: из-за проливных дождей свои дома покинут более 60 тысяч жителей

Новости Японии. Массовая эвакуация объявлена в Японии. Из-за проливных дождей свои дома должны покинуть более чем 60 тысяч жителей префектуры Фукуи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прежде всего под ударом горные районы региона. В одном из них в результате оползня оказались заблокированы 120 человек. К пострадавшим направлены спасательные бригады.