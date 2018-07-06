Прямой эфир

В Японии ливни привели к масштабному наводнению и оползням: фотофакт

06 июля 2018 09:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. На спасение людей из японской префектуры Коти брошены силы самообороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проливные дожди вызвали здесь сильнейшее наводнение.

В Японии ливни привели к масштабному наводнению и оползням: фотофакт-1

Местная река вышла из берегов, и жителям пришлось спасаться от затоплений на крышах. Сейчас спасатели пытаются вывезти людей из опасной зоны, однако потоки воды такие мощные, что подойти на лодках к некоторым зданиям не представляется возможным. Ливни спровоцировали и сходы оползней.

На соседнем острове Кюсю потоки грязи и камней уничтожили несколько домов. Два человека предположительно до сих пор остаются под завалами.

# Наводнение # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В центре Праги массово эвакуировали людей из-за утечки газа: есть пострадавшие
06 июля 2018 09:05

В центре Праги массово эвакуировали людей из-за утечки газа: есть пострадавшие

В Таиланде погиб аквалангист, принимавший участие в спасении детей из затопленной пещеры
06 июля 2018 09:01

В Таиланде погиб аквалангист, принимавший участие в спасении детей из затопленной пещеры

После беспорядков во французском Нанте арестованы более 10 человек: люди недовольны рейдом полиции
06 июля 2018 07:42

После беспорядков во французском Нанте арестованы более 10 человек: люди недовольны рейдом полиции