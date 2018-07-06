В Японии ливни привели к масштабному наводнению и оползням: фотофакт

Новости Японии. На спасение людей из японской префектуры Коти брошены силы самообороны страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проливные дожди вызвали здесь сильнейшее наводнение.

Местная река вышла из берегов, и жителям пришлось спасаться от затоплений на крышах. Сейчас спасатели пытаются вывезти людей из опасной зоны, однако потоки воды такие мощные, что подойти на лодках к некоторым зданиям не представляется возможным. Ливни спровоцировали и сходы оползней.

На соседнем острове Кюсю потоки грязи и камней уничтожили несколько домов. Два человека предположительно до сих пор остаются под завалами.