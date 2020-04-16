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В Японии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

16 апреля 2020 12:06
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Новости Японии. 700 килограммов наркотика обнаружили на судне в порту Йокогама. Опасный груз был спрятан в одном из контейнеров среди ящиков с бананами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина-1

Откуда корабль прибыл, пока неизвестно. Члены экипажа отрицают свою причастность к контрабанде. По мнению полиции, в деле может быть замешана крупная международная группировка. Примерная стоимость партии на черном рынке – 130 миллионов долларов.

В Японии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина-4

# Наркотики # Фотофакт

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