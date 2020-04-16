В Японии изъяли крупнейшую в истории страны партию кокаина

Новости Японии. 700 килограммов наркотика обнаружили на судне в порту Йокогама. Опасный груз был спрятан в одном из контейнеров среди ящиков с бананами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Откуда корабль прибыл, пока неизвестно. Члены экипажа отрицают свою причастность к контрабанде. По мнению полиции, в деле может быть замешана крупная международная группировка. Примерная стоимость партии на черном рынке – 130 миллионов долларов.