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В Японии избрана первая в истории страны женщина-премьер

21 октября 2025 07:11
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В Японии политическая перестановка: первой в истории страны женщиной-премьером стала Санаэ Такаити. Накануне правительство под руководством Сигэру Исибы ушло в отставку в полном составе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии избрана первая в истории страны женщина-премьер-2

Это произошло за сутки до ключевого голосования в нижней палате парламента, где уже сегодня избран новый премьер-министр. Как сообщают местные СМИ, пост займет лидер правящей Либерально-демократической партии. Депутаты отдали большинство голосов за назначение ее сто четвертым руководителем правительства страны.

# Новости Японии

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