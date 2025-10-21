В Японии избрана первая в истории страны женщина-премьер

В Японии политическая перестановка: первой в истории страны женщиной-премьером стала Санаэ Такаити. Накануне правительство под руководством Сигэру Исибы ушло в отставку в полном составе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произошло за сутки до ключевого голосования в нижней палате парламента, где уже сегодня избран новый премьер-министр. Как сообщают местные СМИ, пост займет лидер правящей Либерально-демократической партии. Депутаты отдали большинство голосов за назначение ее сто четвертым руководителем правительства страны.